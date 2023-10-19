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Сегодня, 15:45

«Автомобилист» — «Амур»: прямая трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анатолий Голышев (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» сыграет с «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 19 октября, в четверг. Встреча пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Автомобилист» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры покажет телеканал КХЛ ТВ, следить за встречей можно на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

В последнем матче команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» с разгромным счетом 0:4. Клуб из Хабаровска обыграл «Трактор» на чужом льду — 3:2.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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