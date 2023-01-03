«Авангард» разгромил «Автомобилист» и одержал 7-ю победу подряд

«Авангард» в гостях разгромил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:1.

В составе омского клуба хет-трик на счету Владимира Ткачева, еще по шайбе забили Арсений Грицюк, Алексей Белоглазов, Семен Чистяков и Сергей Толчинский. У екатеринбуржцев отметился Брукс Мейсек.

«Авангард» (60 очков) одержал 7-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Востока. «Автомобилист» проиграл 7-ю игру кряду и тем не менее лидирует на Востоке — 62 очка.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:7 (0:1, 1:3, 0:3)

Голы: Грицюк — 8 (Толчинский), 13:48 — 0:1. Мэйсек — 28 (Волк, Ситников), 23:56 — 1:1. Береглазов — 7 (Толчинский, Грицюк), 24:23 — 1:2. Чистяков — 5, 32:22 — 1:3. Ткачев — 14 (А. Бродхерст), 34:52 — 1:4. Ткачев — 15 (бол., Толчинский, Найт), 53:28 — 1:5. Толчинский — 13 (бол., Телегин, Грицюк), 53:51 — 1:6. Ткачев — 16 (Буше), 59:25 — 1:7.

Вратари: Бобков (Маттссон, 32:22) — Демченко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 25 (7+9+9).

Судьи: Раводин, Сергеев.

3 января. Екатеринбург. Уралец.