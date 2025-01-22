«Автомобилист» обыграл «Авангард» и одержал седьмую победу подряд

Сегодня, 19:21
«Автомобилист» дома победил «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу екатеринбуржцам принесли голы Максима Денежкина и Брукса Мэйсека. У гостей отличился Никита Холодилин.
«Автомобилист» (62 очка) одержал седьмую победу подряд и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (51) идет шестым на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Холодилин — 4 (Каблуков, Верба), 11:51 — 0:1. Денежкин — 9 (Романцев), 19:06 — 1:1. Мэйсек — 17 (бол., Блэкер, Да Коста), 53:50 — 2:1.
Вратари: Аликин — Серебряков (59:29).
Штраф: 4 — 20.
Броски: 24 (6+4+14) — 35 (12+12+11).
Судьи: Дударов, Сидоренко.
22 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.