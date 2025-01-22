Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:21

«Автомобилист» обыграл «Авангард» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Автомобилист» дома победил «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Максима Денежкина и Брукса Мэйсека. У гостей отличился Никита Холодилин.

«Автомобилист» (62 очка) одержал седьмую победу подряд и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (51) идет шестым на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Холодилин — 4 (Каблуков, Верба), 11:51 — 0:1. Денежкин — 9 (Романцев), 19:06 — 1:1. Мэйсек — 17 (бол., Блэкер, Да Коста), 53:50 — 2:1.

Вратари: Аликин — Серебряков (59:29).

Штраф: 4 — 20.

Броски: 24 (6+4+14) — 35 (12+12+11).

Судьи: Дударов, Сидоренко.

22 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
2
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Читайте также
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Жест доброй воли или трусость? В ФИДЕ снова прогнулись под Карлсена
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Промоутер Владимира Кличко заявил о желании боксера вернуться на ринг
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя