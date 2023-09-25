«Авангард» уступил «Автомобилисту» и потерпел третье поражение подряд

«Автомобилист» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев шайбы забросили Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Александр Севостьянов и Андрей Обидин (дубль). У гостей шайба на счету Дениса Венгрыжановского.

Омичи потерпели третье поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Венгрыжановский — 1 (Пьянов, Игумнов), 7:09 — 0:1. Да Коста — 2 (Голышев), 20:16 — 1:1. Мэйсек — 2 (Осипов, Волк), 32:19 — 2:1. Обидин — 1 (Кузнецов, Зборовский), 32:49 — 3:1. Севостьянов — 1 (п.в.), 42:17 — 4:1. Обидин — 2 (мен.), 43:08 — 5:1.

Вратари: Аликин — Мишуров (42:14 — 42:17, 58:39).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (11+17+5) — 26 (16+5+5).

Судьи: Бирин, Мисюрь.

25 сентября. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.