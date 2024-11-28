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Сегодня, 19:20

«Автомобилист» обыграл «Авангард»

Руслан Минаев
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«Автомобилист» дома обыграл «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев два гола забил Максим Денежкин, две результативные передачи на счету Даниила Романцева. У гостей две шайбы забросил Семен Чистяков, ассистентский дубль оформил Райан Спунер.

«Автомобилист» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 28 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Чистяков — 9 (Спунер), 17:59 — 0:1. Да Коста — 6 (Хрипунов, Осипов), 31:08 — 1:1. Денежкин — 3 (Романцев, Каштанов), 31:30 — 2:1. Денежкин — 4 (Романцев, Валитов), 50:44 — 3:1. Кизимов — 4 (Да Коста, Мэйсек), 55:39 — 4:1. Чистяков — 10 (Буше, Спунер), 56:09 — 4:2.

Вратари: Аликин — Серебряков (57:53 — 58:01).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (7+18+13) — 26 (5+11+10).

Судьи: Беляев, Юдаков.

28 ноября. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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