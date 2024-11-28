Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

«Автомобилист» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рид Буше (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

«Автомобилист» встретится с «Авангардом» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 28 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало — в 19.45 по местному времени.

Команда из Екатеринбурга набрала 39 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Омска с 28-ю очками располагается на восьмой строчке на Востоке.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Сегодня
Вчера
Неделя