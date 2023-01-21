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КХЛ

Сегодня, 16:55

«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

Голами в составе команды из Астаны отметились Антон Сагадеев, оформивший дубль, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Джереми Бракко.

За екатеринбургский клуб забили Сергей Широков, Олег Ли и Стефан Да Коста.

«Барыс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 52 очка в 55 матчах. «Автомобилист» находится на второй строчке с 68 очками в 58 играх.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Голы: Сагадеев — 10 (Мищенко), 1:16 — 0:1. Сагадеев — 11 (бол., Борисевич, Бекетаев), 2:41 — 0:2. Широков — 15 (Да Коста, Эберт), 17:20 — 1:2. Петухов — 15 (мен.), 22:11 — 1:3. Шевченко — 5 (Шалапов), 26:10 — 1:4. Ли — 8 (Блэкер, Белоусов), 34:15 — 2:4. Бракко — 11 (бол., Луис, Грант), 39:06 — 2:5. Да Коста — 16 (Широков, Эберт), 44:54 — 3:5.

Вратари: Маттссон (Бобков, 26:10, 57:31) — Гудачек.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+12+8) — 19 (4+9+6).

Судьи: Гамалей, Соин.

21 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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