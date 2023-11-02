«Автомобилист» по буллитам проиграл «Барысу»

«Автомобилист» дома по буллитам проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

В основное время у хозяев отметились Андрей Обидин и Анатолий Голышев. У гостей шайбы забросили Михаил Рахманов и Максим Мусоров.

Победный буллит реализовал Рахманов.

«Автомобилист» с 31 очком занимает 5-е место «Востока». «Барыс» набрал 23 очка и расположился на 11-м месте «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рахманов — 2, 9:51 — 0:1. Обидин — 4 (Макеев, Бывальцев), 13:44 — 1:1. Мусоров — 2 (Оберг), 35:15 — 1:2. Голышев — 5 (Хрипунов), 42:19 — 2:2.

Победный буллит: Рахманов.

Вратари: Аликин — Паскуале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (12+12+16+0) — 27 (9+11+5+2).

Судьи: Беляев, Овчинников.

2 ноября. Екатеринбург. Уралец. 4410 зрителей.