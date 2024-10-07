«Автомобилист» сыграет с «Барысом» в FONBET чемпионате КХЛ 7 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Барыс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале QazSport. Начало эфира — 18.45 по местному времени.

Клуб из Екатеринбурга набрал 16 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Казахстанская команда с пятью баллами располагается на последней строчке на Востоке.

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