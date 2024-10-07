Сегодня, 15:30
«Автомобилист» сыграет с «Барысом» в FONBET чемпионате КХЛ 7 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Барыс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале QazSport. Начало эфира — 18.45 по местному времени.
Клуб из Екатеринбурга набрал 16 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Казахстанская команда с пятью баллами располагается на последней строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|12
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|14
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|13
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|13
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|8
|
|
Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|13
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|11
|6
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|13
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9