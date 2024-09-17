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Сегодня, 15:30

«Автомобилист» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» и «Барыс» встретятся в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Автомобилист» — «Барыс».
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» и «Барыс» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс» можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Игру также покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по платной подписке).

Кроме того, трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс» можно посмотреть в Казахстане на телеканале «Qazsport» (начало эфира в 18.55 по местному времени).

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Барыс» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Автомобилист» в этом регулярном чемпионате набрал 6 очков в 5 матчах, «Барыс» — 1 в 4 играх. Клуб из Астаны замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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