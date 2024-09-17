Сегодня, 15:30
«Автомобилист» и «Барыс» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, начало — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс» можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Игру также покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по платной подписке).
Кроме того, трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс» можно посмотреть в Казахстане на телеканале «Qazsport» (начало эфира в 18.55 по местному времени).
Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Барыс» можно в матч-центре на нашем сайте.
«Автомобилист» в этом регулярном чемпионате набрал 6 очков в 5 матчах, «Барыс» — 1 в 4 играх. Клуб из Астаны замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика