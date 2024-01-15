«Автомобилист» встретится с ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 января, в понедельник. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда из Екатеринбурга с 62 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. Армейцы располагаются на 7-й строчке «Запада», в их активе 56 баллов.

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