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Сегодня, 19:11

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист»

Алина Савинова
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Московское «Динамо» победило «Автомобилист» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Бело-голубые забросили две шайбы в первые девять минут встречи — у гостей отличились Никита Гусев и Артем Чернов. Единственный гол хозяев на счету Анатолия Голышева.

«Динамо» одержало четвертую победу в последних пяти играх. Москвичи уступили только «Локомотиву» (3:4 Б) 21 октября. После 19 матчей «Динамо» с 22 очками располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Автомобилист» (22 балла за 18 игр) идет на второй позиции на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Гусев — 7 (бол., Менелл, Уил), 4:32 — 0:1. Чернов — 2 (Пыленков, Джиошвили), 8:58 — 0:2. Голышев — 6 (бол., Меркли, Эберт), 20:13 — 1:2.

Вратари: Галкин (Аликин, 8:58, 58:53) — Моторыгин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (7+7+17) — 30 (11+10+9).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

23 октября. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)

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