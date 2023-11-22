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Сегодня, 19:20

Минское «Динамо» обыграло «Автомобилист» и прервало серию из четырех матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» на выезде победило «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

За минскую команду забили Егор Бориков, Ник Меркли, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. У Коди Керрана две голевые передачи.

У екатеринбургской команды отличился Алексей Бывальцев.

«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в Западной конференции. У команды 34 очка в 32 матчах. «Автомобилист» находится на шестой строчке «Востока» (40 баллов в 35 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Бориков — 3 (Керран, Пышкайло), 16:37 — 0:1. Меркли — 10 (Горбунов, Керран), 19:43 — 0:2. Горбунов — 9 (Кузнецов), 30:18 — 0:3. Бывальцев — 6 (Мэйсек), 35:09 — 1:3. Сотишвили — 2 (Стась), 47:23 — 1:4.

Вратари: Аликин — Фергюсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (8+17+12) — 22 (7+7+8).

Судьи: Беляев, Соин.

22 ноября. Екатеринбург. Уралец. 4284 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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