«Автомобилист» встретится с минским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 22 ноября. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры «Автомобилист» — «Динамо Минск» в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 16.50 мск.

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