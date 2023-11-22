«Автомобилист» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в Западной конференции. У команды 34 очка в 32 матчах. «Автомобилист» находится на шестой строчке «Востока» (40 баллов в 35 играх).

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