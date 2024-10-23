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«Автомобилист» — «Динамо»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Автомобилист» и «Динамо» встретятся в КХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Автомобилист» и «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Автомобилист» — «Динамо» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в Екатеринбурге покажут канал «КХЛ Prime» и сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» в этом регулярном чемпионате сыграл 17 матчей и набрал 22 очка. У «Динамо» — 18 игр и 20 очков.

ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)

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