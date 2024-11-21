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Сегодня, 15:45

«Автомобилист» — «Куньлунь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Куньлунь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
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«Автомобилист» и «Куньлунь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 21 ноября. Матч, который пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Автомобилист» — «Куньлунь» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

За ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Куньлунь» можно следить в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Автомобилист» провел 26 матчей и набрал 36 очков, в понедельник екатеринбуржцы проиграли «Нефтехимику» (1:3) и прервали победную серию из семи игр. У «Куньлуня» — 28 матчей и 21 очко, в предыдущей игре «Ред Стар» победил минское «Динамо» (3:0).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Куньлунь Ред Стар

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