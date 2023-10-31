«Автомобилист» и «Куньлунь» во вторник, 31 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Автомобилист» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Автомобилист» набрал 28 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды «Куньлунь» 19 баллов, команда находится на 10-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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