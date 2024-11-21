«Автомобилист» уступил «Куньлуню» в домашнем матче

«Автомобилист» на своем льду потерпел поражение от «Куньлуня» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

Первый гол в этой встрече забил форвард пекинской команды Спенсер Фу, который отличился в первом периоде. В концовке матча Стефан Да Коста сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Команды не выявили победителя в дополнительное время, победный буллит реализовал Лукас Локхарт.

«Автомобилист» проиграл вторую встречу подряд после победной серии из семи матчей. Клуб из Екатеринбурга (37 очков в 27 играх) сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» набрал 23 балла за 29 матчей и поднялся на 10-ю строчку на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: С. Фу — 5 (Хальбгевакс), 16:15 — 0:1. Да Коста — 5 (Меркли, Трямкин), 57:08 — 1:1.

Победный буллит: Локхарт.

Вратари: Галкин — Кейзер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 46 (14+20+5+7) — 25 (7+11+6+1).

Судьи: Кочетов, Степучев.

21 ноября. Екатеринбург. Уралец.