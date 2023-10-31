«Автомобилист» дома одержал победу над «Куньлунем»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

У команды из Екатеринбурга шайбы забросили Степан Хрипунов, Алексей Макеев и Андрей Обидин (в пустые ворота).

«Автомобилист» поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков за 26 матчей. «Куньлунь» идет 10-м на «Западе» (19 очков после 28 игр).

2 ноября екатеринбуржцы сыграют против «Барыса». Команда из Пекина в этот же день встретится с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Хрипунов — 3 (мен., Романцев, Трямкин), 21:43 — 1:0. Макеев — 7 (бол., Мэйсек, Осипов), 30:59 — 2:0. Обидин — 3 (п.в., Макеев), 59:18 — 3:0.

Вратари: Галкин — Джурасик (58:02 — 59:18).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (16+18+12) — 20 (6+7+7).

Судьи: Лазарев, Мочалов.

31 октября. Екатеринбург. «Уралец». 4361 зритель.