«Лада» в овертайме обыграла «Автомобилист» и прервала серию из пяти поражений подряд

«Лада» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

За команду из Тольятти в основное время голы забили Никита Попугаев, Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян. У екатеринбургского клуба отличились Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста. Гол «Автомобилиста» на 6-й минуте третьего периода не был засчитан из-за блокировка вратаря.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Березин.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Попугаев — 6 (Сафин, М. Березин), 2:38 — 0:1. Шумаков — 12 (Кугрышев), 12:37 — 0:2. Романцев — 4 (мен.), 19:43 — 1:2. Алтыбармакян — 10 (мен., Куликов), 44:28 — 1:3. Волк — 7 (бол., Эберт, Да Коста), 48:50 — 2:3. Да Коста — 13 (мен., Волк), 59:21 — 3:3. М. Березин — 3 (Алтыбармакян), 61:25 — 3:4.

Вратари: Аликин (Галкин, 12:37, 58:10 — 58:47, 58:54 — 59:21) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (14+9+14+0) — 26 (5+11+6+4).

Судьи: Беляев, Бирин.

13 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.