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Сегодня, 15:45

«Автомобилист» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 24 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
Telegram Дзен

«Автомобилист» и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 24 января. Матч пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Лада» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» провел 47 матчей и набрал 62 очка, у «Лады» — 45 игр и 42 очка. Екатеринбуржцы в предыдущей встрече регулярки обыграли «Авангард», а тольяттинцы — уступили «Витязю» (2:6).

Матч «Автомобилист» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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