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Сегодня, 13:45

«Автомобилист» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» и «Лада» сыграют в КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
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Матч «Автомобилист» — «Лада» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 30 декабря. Игра на арене «Уралец» в Екатеринбурге начнется в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также встречу покажет официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Лада» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Автомобилист» провел 38 матчей и набрал 47 очков, предыдущим соперником екатеринбуржцев был обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (1:2 Б). У «Лады» — 33 очка и 36 игр, тольяттинцы в субботу уступили «Авангарду» (6:7).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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