«Локомотив» в овертайме обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

«Локомотив» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил Александр Радулов. 38-летний нападающий достиг отметки в 250 шайб в КХЛ, став пятым игроком в истории лиги, которому покорился этот результат.

«Локомотив» (19 очков) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (16) остается лидером «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Радулов — 5 (Гернат), 63:31 — 0:1.

Вратари: Аликин — Исаев.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 14 (4+8+1+1) — 25 (8+5+8+4).

Судьи: Беляев, Юдаков.

1 октября. Екатеринбург. Уралец.