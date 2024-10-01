«Локомотив» в овертайме обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

Сегодня, 19:17
«Локомотив» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.
Единственную шайбу в овертайме забросил Александр Радулов. 38-летний нападающий достиг отметки в 250 шайб в КХЛ, став пятым игроком в истории лиги, которому покорился этот результат.
«Локомотив» (19 очков) одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (16) остается лидером «Востока».
FONBET чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Радулов — 5 (Гернат), 63:31 — 0:1.
Вратари: Аликин — Исаев.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 14 (4+8+1+1) — 25 (8+5+8+4).
Судьи: Беляев, Юдаков.
1 октября. Екатеринбург. Уралец.