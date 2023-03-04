«Автомобилист» проиграл «Металлургу» во втором овертайме второго матча серии

«Автомобилист» на своем льду во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ проиграл «Металлург» — 2:3 2ОТ. «Магнитка» сравняла счет в серии — 1-1.

Победная шайба записана на защитника Егора Яковлева — она оказалась в воротах после рикошета от нападающего хозяев Григория Белоусова.

В составе «Автомобилиста» дублем отметился форвард Брукс Мэйсек.

Третий матч серии пройдет в Магнитогорске 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 2ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Коростелев — 1 (Яковлев, Карпов), 13:54 — 0:1. Лайпсик — 1 (Фисенко, Минулин), 28:58 — 0:2. Мэйсек — 1 (Широков, Волк), 32:36 — 1:2. Мэйсек — 2 (Да Коста, Эберт), 57:58 — 2:2. Яковлев — 1, 84:25 — 2:3.

Вратари: Маттссон (56:55 — 57:58) — Паскуале.

Штраф: 16 — 20.

Броски: 46 (12+9+13+12) — 38 (12+11+7+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

4 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Счет в серии — 1-1.