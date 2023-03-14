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Сегодня, 19:59

«Металлург» в овертайме обыграл «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Автомобилист» — «Металлург» — 3:4 ОТ.
Фото ХК «Автомобилист»
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«Металлург» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда из Магнитогорска обыграла «Автомобилист» со счетом 4:3 в овертайме седьмого матча и одержала победу в серии со счетом 4-3.

Голами в составе «Автомобилиста» отметились Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев. В концовке первого периода нападающий команды Георгий Белоусов не реализовал буллит.

За магнитогорский клуб забили Никита Коростелев, Денис Зернов и Егор Яковлев. Победу «Металлургу» принес гол Николая Голдобина в овертайме.

Во втором раунде Кубка Гагарина команда Ильи Воробьева сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 17 марта в Омске.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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