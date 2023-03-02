«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Сегодня, 19:17
«Автомобилист» дома победил «Металлург» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.
В составе «магнитки» отличились Артем Минулин и Николай Голдобин.
За «Автомобилист» забросили Григорий Белоусов, Ник Эберт, Кертис Волк и Сергей Широков.
Екатеринбуржская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 4 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч.
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Минулин — 1, 17:14 — 0:1. Белоусов — 1, 19:31 — 1:1. Эберт — 1 (Волк, Макеев), 26:48 — 2:1. Голдобин — 1 (Лайпсик, Майе), 29:02 — 2:2. Волк — 1 (бол., Широков, Мэйсек), 40:45 — 3:2. Широков — 1 (Голышев), 48:37 — 4:2.
Вратари: Маттссон — Кошечкин (57:19 — 59:53).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (7+18+7) — 30 (11+9+10).
Судьи: Бирин, Наумов.
2 марта. Екатеринбург. Уралец.
Счет в серии: 1-0.