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Сегодня, 19:17

«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Автомобилиста».
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» дома победил «Металлург» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

В составе «магнитки» отличились Артем Минулин и Николай Голдобин.

За «Автомобилист» забросили Григорий Белоусов, Ник Эберт, Кертис Волк и Сергей Широков.

Екатеринбуржская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 4 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Минулин — 1, 17:14 — 0:1. Белоусов — 1, 19:31 — 1:1. Эберт — 1 (Волк, Макеев), 26:48 — 2:1. Голдобин — 1 (Лайпсик, Майе), 29:02 — 2:2. Волк — 1 (бол., Широков, Мэйсек), 40:45 — 3:2. Широков — 1 (Голышев), 48:37 — 4:2.

Вратари: Маттссон — Кошечкин (57:19 — 59:53).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (7+18+7) — 30 (11+9+10).

Судьи: Бирин, Наумов.

2 марта. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 1-0.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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