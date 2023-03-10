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КХЛ

Сегодня, 19:23

«Автомобилист» обыграл «Металлург» и повел в серии 3-2

Ана Горшкова
Корреспондент
«Автомобилист» — «Металлург» — 6:3.
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» дома обыграл «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:3.

Голами в составе команды из Екатеринбурга отметились Алексей Макеев, Алексей Василевский, Кертис Волк, Ник Эберт, Андрей Обидин и Стефан Да Коста. За клуб из Магнитогорска забили Филипп Майе, Никита Коростелев и Брендан Лайпсик.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.

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КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)

Голы: Макеев — 2 (бол., Голышев, Кормье), 2:27 — 1:0. Василевский — 1 (Волк, Мэйсек), 11:03 — 2:0. Волк — 3 (Да Коста, Широков), 13:55 — 3:0. Эберт — 3 (Мэйсек, Макеев), 20:30 — 4:0. Обидин — 1 (Волк, Эберт), 25:58 — 5:0. Майе — 1 (Лайпсик), 27:54 — 5:1. Коростелев — 2 (Лайпсик), 30:02 — 5:2. Лайпсик — 2 (Майе, Керран), 36:42 — 5:3. Да Коста — 1 (п.в., Широков), 58:25 — 6:3.

Вратари: Маттссон (Бобков, 13:55) — Паскуале (Кошечкин, 13:55, 55:33 — 55:55, 56:09 — 58:25, 59:29 — 59:55).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 25 (11+9+5) — 33 (4+16+13).

Судьи: Гамалей, Оленин.

10 марта. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 3-2

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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