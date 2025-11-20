«Автомобилист» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляцию можно смотреть на телеканале «ТВ ИН» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Екатеринбурга набрала 35 очков в 29 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 44 очками в 28 играх идут на первой строчке «Востока».