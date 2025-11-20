Видео
Сегодня, 15:15

«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Автомобилист» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября.
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Металлург Мг

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляцию можно смотреть на телеканале «ТВ ИН» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Екатеринбурга набрала 35 очков в 29 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 44 очками в 28 играх идут на первой строчке «Востока».

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
