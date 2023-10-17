«Металлург» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Металлург» на выезде победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе магнитогорцев отличились Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Роман Канцеров.

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать на «Востоке». «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).

19 октября «Магнитка» сыграет в гостях с «Трактором», а «Автомобилист» примет «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Юров — 6 (Грасс), 18:15 — 0:1. Мухаметов — 3 (Гребенкин), 38:03 — 0:2. Зернов — 7 (мен., Карпов), 54:54 — 0:3. Канцеров — 2 (мен., Коробкин), 55:05 — 0:4.

Вратари: Галкин — Набоков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 29 (7+9+13) — 26 (10+10+6).

Судьи: Беляев, Раводин.

17 октября. Екатеринбург. «Уралец».