Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:32

«Металлург» победил «Автомобилист» на выезде, Барак набрал три очка

Сергей Ярошенко
Фото ХК «Автомобилист»

«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У магнитогорской команды 3 (1+2) очка на счету Дерека Барака, по 2 очка набрали Никита Михайлис (1+1), Владимир Ткачев (0+2) и Руслан Исхаков (0+2), также голы забили Михаил Федоров, Робин Пресс и Роман Канцеров.

У екатеринбуржцев 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по шайбе забросили Кертис Волк, Александр Шаров и Артем Каштанов.

«Металлург» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» с 35 очками — на четвертой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Металлург Мг
5

  • Vitamin007

    Арбитры, конечно!))) Футбольные коллеги укусили?)

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Хорошая игра, в которой больше повезло "Магнитке". "Автомобилисту" вновь и снова чего-то не хватило... Чуть-чуть, самую малость...

    20.11.2025

  • За спорт!

    Молодцы!

    20.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Заваруха убирайсо!

    20.11.2025

  • True Timati

    Автомобилист с Заварухиным так и останется вечно подающим. Даже в регулярке у самой крепкой команды Востока не могут выиграть. Какой тут Кубок? Автомобилист устал от Зварухина

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    Читайте также
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
    Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
    Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
    Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
    Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
    Популярное видео
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя