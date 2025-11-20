«Металлург» победил «Автомобилист» на выезде, Барак набрал три очка

Сегодня, 19:32
«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У магнитогорской команды 3 (1+2) очка на счету Дерека Барака, по 2 очка набрали Никита Михайлис (1+1), Владимир Ткачев (0+2) и Руслан Исхаков (0+2), также голы забили Михаил Федоров, Робин Пресс и Роман Канцеров.
У екатеринбуржцев 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по шайбе забросили Кертис Волк, Александр Шаров и Артем Каштанов.
«Металлург» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» с 35 очками — на четвертой строчке «Востока».
Vitamin007
Арбитры, конечно!))) Футбольные коллеги укусили?)
20.11.2025
Lars Berger
Хорошая игра, в которой больше повезло "Магнитке". "Автомобилисту" вновь и снова чего-то не хватило... Чуть-чуть, самую малость...
20.11.2025
За спорт!
Молодцы!
20.11.2025
Adiоs Amigos R
Заваруха убирайсо!
20.11.2025
True Timati
Автомобилист с Заварухиным так и останется вечно подающим. Даже в регулярке у самой крепкой команды Востока не могут выиграть. Какой тут Кубок? Автомобилист устал от Зварухина
20.11.2025