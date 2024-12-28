Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:23

«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь», Канцеров забил и реализовал решающий буллит

«Металлург» по буллитам обыграл «Северсталь»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Металлург» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит забросил Роман Канцеров. 20-летний нападающий также забил единственный гол гостей в основное время. У хозяев отличился Джесси Блэкер.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блэкер — 1, 52:39 — 1:0. Канцеров — 10, 58:36 — 1:1.

Победный буллит: Канцеров.

Вратари: Галкин — Набоков (58:11 — 58:36).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (11+8+7+1) — 32 (12+12+7+1).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

28 декабря. Екатеринбург. Уралец.

Источник: Таблица КХЛ
9
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Сегодня
Вчера
Неделя