«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 17 октября

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 17 октября, во вторник. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется — 16.45 мск.

Жители Магнитогорска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало — в 18.50 по местному времени.

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