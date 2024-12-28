«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Клуб из Екатеринбурге в 37 матчах набрал 46 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. Команда Андрея Разина с 46 очками в 39 играх располагается на пятой строчке на Востоке.

Матч «Автомобилист» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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