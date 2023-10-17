Сегодня, 20:00
«Автомобилист» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей — 4:0.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и лидирует на «Востоке». «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).
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