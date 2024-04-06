Сегодня, 14:30
«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Металлург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ-ИН.
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