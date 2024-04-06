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Сегодня, 14:30

«Автомобилист» — «Металлург»: время начала и где смотреть матч плей-офф КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина 5 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Металлург» — «Автомобилист&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Металлург&quot;
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«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Металлург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ-ИН.

«Автомобилист» победил «Металлург» на выезде во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 4:2. Счет в полуфинальной серии стал равным — 1-1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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