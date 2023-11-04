Сегодня, 21:14
«Автомобилист» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (33 очка) после 28 игр занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (27) идет восьмым на «Востоке» после 26 матчей.
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