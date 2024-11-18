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«Автомобилист» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Нефтехимик» сыграют в КХЛ 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Автомобилист» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 18 ноября, в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Автомобилист» — «Нефтехимик» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в Екатеринбурге можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги.

Ключевые события игры «Автомобилист» — «Нефтехимик» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Автомобилист» сыграл 25 матчей и набрал 36 очков, у екатеринбуржцев серия из семи побед. У «Нефтехимика» — 28 матчей и 26 очков, в предыдущей встрече нижнекамцы проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ).

Матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик

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