Сегодня, 14:15

«Автомобилист» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram

«Автомобилист» и «Нефтехимик» встретятся в матче FONBET чемпионата НХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Нефтехимик

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры.

Обе команды провели по 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Автомобилист» набрал 33 очка, «Нефтехимик» — 31 очко. По ходу сезона-2025/26 клубы встречались три раза, две победы одержали нижнекамцы, одну — екатеринбуржцы.

Матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
