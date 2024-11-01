«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Автомобилист» дома одержал победу над «Нефтехимиком» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе екатеринбургского клуба шайбы забросили Ник Эберт, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. У нижнекамцев голы на счету Вячеслава Лещенко и Евгения Митякина.

«Автомобилист» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками, «Нефтехимик» — на 9-й строчке (21).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Эберт — 6 (Бывальцев), 3:28 — 1:0. Кузнецов — 5 (Волк, Денежкин), 4:43 — 2:0. Лещенко — 6 (бол., Митякин), 32:23 — 2:1. Митякин — 5 (бол., Барбер, Профака), 46:05 — 2:2. Мэйсек — 8 (Кизимов, Кашников), 49:15 — 3:2.

Вратари: Аликин — Загидулин (Долганов, 4:43, 55:23 — 56:19, 58:30 — 58:52, 59:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (9+5+6) — 14 (0+8+6).

Судьи: Васильев, Морозов.

1 ноября. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.