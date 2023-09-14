Дубль Кузнецова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе екатеринбуржского клуба дублем отметился Владимир Кузнецов, по одной шайбе у Сергея Широкова и Ефима Гуркина. За «Нефтехимик» отметились Наиль Якулов и Владимир Брюквин.

После 6 матчей «Автомобилист» занимает вторую строчку в восточной конференции, набрав 9 очков. «Нефтехимик» — 11-й (3 очка).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Широков — 1 (Романцев, Да Коста), 0:41 — 1:0. Кузнецов — 1 (Хрипунов), 6:56 — 2:0. Кузнецов — 2 (Блэкер), 14:00 — 3:0. Н. Якупов — 2 (Сидоров, Брюквин), 14:26 — 3:1. Брюквин — 1 (Н. Якупов, Хохлов), 21:59 — 3:2. Гуркин — 1 (бол., Бывальцев, Да Коста), 28:06 — 4:2.

Вратари: Аликин — Гарипов (59:15).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (13+4+8) — 16 (7+4+5).

Судьи: Раводин, Ромасько.

14 сентября. Екатеринбург. Уралец.