«Нефтехимик» прервал 7-матчевую победную серию «Автомобилиста»

«Нефтехимик» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей две шайбы забросил Григорий Селезнев. У хозяев отличился Брукс Мэйсек.

«Нефтехимик» набрал 28 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб прервал 7-матчевую победную серию «Автомобилиста», который с 36 очками занимает вторую строчку таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Селезнев — 4 (Ди, Сериков), 8:22 — 0:1. Селезнев — 5 (Киселевич, Брюквин), 24:28 — 0:2. Мэйсек — 10 (бол., Кизимов, Да Коста), 30:10 — 1:2. Митякин — 7 (п.в., Шафигуллин), 59:59 — 1:3.

Вратари: Аликин (57:20 — 59:59) — Долганов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 48 (10+16+22) — 19 (5+10+4).

Судьи: Мочалов, Соин.

18 ноября. Екатеринбург. Уралец.