«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ

Сегодня, 17:13
«Автомобилист» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Ефима Гуркина и Алексея Макеева. За гостей отличился Владимир Брюквин.
«Автомобилист» (33 очка) после 28 игр занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (27) идет восьмым на «Востоке» после 26 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Гуркин — 2 (Да Коста, Романцев), 3:34 — 1:0. Брюквин — 4 (Соколов, Сидоров), 22:29 — 1:1. Макеев — 8 (бол., Да Коста, Блэкер), 57:07 — 2:1.
Вратари: Галкин — Долганов (58:55 — 59:25, 59:31).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 38 (15+10+13) — 24 (9+4+11).
Судьи: Бондарь, Букин.
4 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.