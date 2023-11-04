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Сегодня, 17:13

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Ефима Гуркина и Алексея Макеева. За гостей отличился Владимир Брюквин.

«Автомобилист» (33 очка) после 28 игр занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (27) идет восьмым на «Востоке» после 26 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Гуркин — 2 (Да Коста, Романцев), 3:34 — 1:0. Брюквин — 4 (Соколов, Сидоров), 22:29 — 1:1. Макеев — 8 (бол., Да Коста, Блэкер), 57:07 — 2:1.

Вратари: Галкин — Долганов (58:55 — 59:25, 59:31).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (15+10+13) — 24 (9+4+11).

Судьи: Бондарь, Букин.

4 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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