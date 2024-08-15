Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:19

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом» в товарищеском матче — 4:1.

Победу нижнекамцам принесли голы Егора Корбита, Вячеслава Лещенко, Никиты Хоружева и Владимира Брюквина.

За екатеринбуржцев отличился Владимир Кузнецов.

Хоккей. Товарищеский матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кузнецов — 1 (Журавлев), 15:36 — 1:0. Корбит — 1 (Киселевич, Хоружев), 17:32 — 1:1. Лещенко — 1 (Ди, Митякин), 20:46 — 1:2. Хоружев — 1 (Ртищев, Корбит), 24:41 — 1:3. Брюквин — 1 (Соколов, Жукенов), 41:50 — 1:4.

Нереализованный буллит: Лещенко (Нефтехимик), 5:26.

Вратари: Окоряк — Долганов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (6+5+14) — 40 (12+23+5).

Судьи: Овчинников, Степучев.

15 августа. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
1
0
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Роналду и Шейк состояли в отношениях пять лет
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» в товарищеском матче проиграл «Витязю»

«Лада» в товарищеском матче победила «Амур»