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«Автомобилист» — «Нефтехимик»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Автомобилист» встретится с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
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«Автомобилист» встретится с «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 1 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге — в 17.00 по московскому времени.

Встречу «Автомобилист» — «Нефтехимик» в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Нефтехимик» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Автомобилист» провел 20 матчей и набрал 26 очков, у «Нефтехимика» — 21 очко в 22 играх.

ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик

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