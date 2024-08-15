«Автомобилист» и «Нефтехимик» сыграют в Кубке Республики Башкортостан 15 августа

«Автомобилист» и «Нефтехимик» сыграют в рамках Фонбет Кубка Республики Башкортостан в четверг, 15 августа. Встреча пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — 13:00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Кубка Республики Башкортостан будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе «ХК Салават Юлаев» по ссылке.

Традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан проходит в Уфе с 15 по 18 августа. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм.

В соревнованиях также принимают участие уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Турнир считается одним из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».