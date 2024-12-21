«Автомобилист» обменял Брендана Лайпсика в «Сибирь»

Нападающий Брендан Лайпсик в результате обмена перешел из «Автомобилиста» в «Сибирь».

Екатеринбургский клуб получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири», а новосибирская команда также получает денежную компенсацию.

Лайпсик с сезона-2020/21 выступает в КХЛ. 30-летний канадец играл за ЦСКА, «Металлург», СКА и «Автомобилист». Всего хоккеист сыграл в КХЛ 250 матчей , в которых набрал 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26».

В январе 2024 года Лайпсик получил российское гражданство.