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Сегодня, 16:41

«Автомобилист» обменял Брендана Лайпсика в «Сибирь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Брендан Лайпсик в результате обмена перешел из «Автомобилиста» в «Сибирь».

Екатеринбургский клуб получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири», а новосибирская команда также получает денежную компенсацию.

Лайпсик с сезона-2020/21 выступает в КХЛ. 30-летний канадец играл за ЦСКА, «Металлург», СКА и «Автомобилист». Всего хоккеист сыграл в КХЛ 250 матчей , в которых набрал 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26».

В январе 2024 года Лайпсик получил российское гражданство.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Брендан Лайпсик
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