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Сегодня, 12:34

«Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с Лайпсиком

Брендан Лайпсик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий Брендан Лайпсик стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Контракт 30-летнего канадца рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Лайпсик выступал за СКА. Хоккеист провел 21 матч, в которых забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. В январе 2024 года форвард получил российское гражданство.

Ранее в своей карьере Лайпсик выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В общей сложности он отыграл в КХЛ 225 встреч, в которых набрал 146 (56+90) очков.

Источник: ХК «Автомобилист»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Брендан Лайпсик
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