«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», победную шайбу забросил 18-летний форвард

«Автомобилист» победил «Ак Барс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для клуба из Екатеринбурга это уже третья победа кряду.

Победной шайбой в ворота казанцев отметился 18-летний форвард Виктор Неучев, для которого этот гол стал вторым в карьере в рамках КХЛ.

Также у «Автомобилиста» забивали Патрис Кормье, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов. У «Ак Барса» отличились Вадим Шипачев и Станислав Галиев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Кормье — 1 (Обидин, Щемеров), 13:27 — 1:0. Голышев — 5 (Широков, Да Коста), 14:26 — 2:0. Неучев — 2 (Гуркин), 29:07 — 3:0. Шипачев — 3 (Петров), 33:31 — 3:1. Галиев — 2, 35:04 — 3:2. Мэйсек — 8 (п.в., Волк, Ли), 58:47 — 4:2. Хрипунов — 3 (п.в., Эберт), 59:04 — 5:2.

Вратари: Бобков — Билялов (Мифтахов, 29:07, 58:40 — 58:47, 58:59 — 59:04).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+12+6) — 41 (11+14+16).

Судьи: Соин, Юдаков.

29 сентября. Екатеринбург. Уралец.