«Автомобилист» подписал новый контракт с Журавлевым

Защитник Юрий Журавлев и «Автомобилист» подписали новый двусторонний контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.

В системе клуба 23-летний хоккеист выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он вместе с командой дошел до финала Кубка Харламова.

В сезоне-2020/21 он сыграл свои первые матчи в ВХЛ и КХЛ.

В этом сезоне Журавлев начинал в статусе капитана «Горняка-УГМК» в ВХЛ и набрал 14 (4+10) очков за результативность при показателе полезности «+9». В КХЛ он провел 19 матчей и набрал 2 (0+2) очка.